Realizan operativo en barrio El Gallito de la zona 3 este domingo

La Policía Nacional Civil (PNC) realiza un operativo policial estratégico en el Barrio El Gallito de la zona 3 de la ciudad de Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a tres mujeres por extorsión en distintos puntos de la capital
La Policía Nacional Civil (PNC) informa sobre un operativo en el barrio El Gallito ubicado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala.
Las diligencias se realizan este domingo 9 de noviembre en los callejones y lugares donde el acceso es difícil, según comentó la PNC.
Además, se procede a identificar a todas las personas del sector para validar que no tengan cuentas pendientes con la ley, indicaron las autoridades.
De momento, entre los primeros hallazgos importantes se ha localizado una motocicleta que tiene reporte de robo, desde junio del 2024 en zona 9.
*Noticia en desarrollo.