Capturan a hombre que chantajeaba a víctima para no publicar fotos íntimas

El detenido exigía dinero y favores sexuales para no divulgar imágenes íntimas de la víctima.
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Ludvin "N", de 31 años, fue capturado en el parque de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, tras ser señalado de extorsionar a una mujer.
La detención se realizó cuando las autoridades recibieron una denuncia en la que se alertaba que el individuo exigía Q300 a la víctima a cambio de no difundir fotografías íntimas en redes sociales.
De acuerdo con el informe policial, el detenido no solo solicitaba dinero, sino que también presionaba a la mujer para que accediera a reunirse con él en un hotel y mantener relaciones sexuales, bajo la promesa de eliminar el material.
Además, durante el operativo investigadores de la DEIC le incautaron un paquete que simulaba el monto exigido y un teléfono celular.