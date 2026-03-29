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Capturan a hombre que chantajeaba a víctima para no publicar fotos íntimas

  • Por Susana Manai
29 de marzo de 2026, 14:24
La captura se realizó tras una denuncia en Santa Rosa.&nbsp; (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La captura se realizó tras una denuncia en Santa Rosa.  (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El detenido exigía dinero y favores sexuales para no divulgar imágenes íntimas de la víctima. 

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Ludvin "N", de 31 años, fue capturado en el parque de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, tras ser señalado de extorsionar a una mujer.

La detención se realizó cuando las autoridades recibieron una denuncia en la que se alertaba que el individuo exigía Q300 a la víctima a cambio de no difundir fotografías íntimas en redes sociales. 

El hombre fue capturado tras una denuncia. (Foto: PNC)
El hombre fue capturado tras una denuncia. (Foto: PNC)

De acuerdo con el informe policial, el detenido no solo solicitaba dinero, sino que también presionaba a la mujer para que accediera a reunirse con él en un hotel y mantener relaciones sexuales, bajo la promesa de eliminar el material.

El capturado chantajeaba a su víctima a cambio de no publicar fotos íntimas. (Foto: PNC)
El capturado chantajeaba a su víctima a cambio de no publicar fotos íntimas. (Foto: PNC)

Además, durante el operativo investigadores de la DEIC le incautaron un paquete que simulaba el monto exigido y un teléfono celular. 

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