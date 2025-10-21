Capturan a hombre por comercializar material de abuso infantil

Durante el allanamiento se decomisaron varios dispositivos que serán sometidos a análisis forenses como parte de la investigación.
TE PUEDE INTERESAR: FECI pide antejuicio contra ministro de Salud y ordena arrestos contra exfuncionarios
Lorenzo "N", de 42 años, fue detenido en el cantón La Unión, Concepción Huista, Huehuetenango tras una serie de allanamientos.
Según las autoridades, la detención se realizó como parte de una investigación por la presunta producción, comercialización y difusión de material pornográfico que involucra a menores de edad.
Durante el allanamiento se decomisaron tres teléfonos celulares y cuatro memorias USB. Estos dispositivos serán analizados por peritos forenses con el objetivo de recopilar evidencia que respalde el proceso de investigación.
Estos allanamientos estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) Contra la Trata de Personas y fiscales del Ministerio Público (MP)