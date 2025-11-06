Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a hombre cuando fue a tramitar sus antecedentes policiales

  • Por Geber Osorio
06 de noviembre de 2025, 16:09
El ahora detenido pretendía tramitar sus antecedentes policiales en Escuintla. (Foto ilustrativa: istock)

El ahora detenido pretendía tramitar sus antecedentes policiales en Escuintla. (Foto ilustrativa: istock)

Un hombre, identificado como José "N", fue detenido por la PNC en la comisaría de Escuintla, luego de que intentara tramitar sus antecedentes policiales.

OTRAS NOTICIAS: Aeronave sufre emergencia al aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Aurora

Este jueves 6 de noviembre se registró la captura de José "N", de 38 años, en la comisaría de Escuintla.

Según indicó la Policía Nacional Civil (PNC), esta persona había llegado personalmente a tramitar sus antecedentes policiales.

Al momento de ser identificado el individuo, se estableció que desde el pasado 16 de septiembre es requerido por un juzgado de Zacapa, aseguró la PNC.

Según señalaron las autoridades, el ahora detenido era buscado por el delito de estafa.

Por lo tanto, será trasladado al juzgado correspondiente para continuar con las diligencias y resolver su situación legal.

El presunto estafador fue identificado como José "N". (Foto: PNC)
El presunto estafador fue identificado como José "N". (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar