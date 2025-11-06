Capturan a hombre cuando fue a tramitar sus antecedentes policiales

Un hombre, identificado como José "N", fue detenido por la PNC en la comisaría de Escuintla, luego de que intentara tramitar sus antecedentes policiales.
Este jueves 6 de noviembre se registró la captura de José "N", de 38 años, en la comisaría de Escuintla.
Según indicó la Policía Nacional Civil (PNC), esta persona había llegado personalmente a tramitar sus antecedentes policiales.
Al momento de ser identificado el individuo, se estableció que desde el pasado 16 de septiembre es requerido por un juzgado de Zacapa, aseguró la PNC.
Según señalaron las autoridades, el ahora detenido era buscado por el delito de estafa.
Por lo tanto, será trasladado al juzgado correspondiente para continuar con las diligencias y resolver su situación legal.