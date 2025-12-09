Capturan a hombre cuando golpeaba a su mamá de 65 años

El hombre de 33 años ya había sido detenido en dos ocasiones anteriores.
Jhony Abimael "N", de 33 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se encontraba golpeando a su propia madre.
Según informaron las autoridades, este individuo atacaba a puñetazos y patadas a su mamá, quien es una mujer de 65 años de edad.
El hecho se registró en el departamento de Jutiapa, este martes 9 de diciembre.
Posteriormente, el acusado fue trasladado al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.
Además, este hombre ya estuvo detenido en 2013 por el delito de robo y en el 2014 por robo agravado, agregó la PNC.