Capturan a hombre cuando golpeaba a su mamá de 65 años

Jhony Abimael "N", de 33 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se encontraba golpeando a su propia madre.

Según informaron las autoridades, este individuo atacaba a puñetazos y patadas a su mamá, quien es una mujer de 65 años de edad.

El hecho se registró en el departamento de Jutiapa, este martes 9 de diciembre.

Posteriormente, el acusado fue trasladado al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

Además, este hombre ya estuvo detenido en 2013 por el delito de robo y en el 2014 por robo agravado, agregó la PNC.

El capturado fue identificado como Jhony Abimael “N”, de 33 años. (Foto: PNC)