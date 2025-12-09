Ataque del Cartel de Sinaloa: México anuncia operaciones de seguridad con Guatemala

-

Las operaciones se realizarán en las áreas fronterizas, tras el enfrentamiento armado registrado el pasado lunes 8 de diciembre.

El Ejército de México anunció este martes 9 de diciembre un plan de operaciones en la frontera sur junto con Guatemala, luego de que un enfrentamiento entre militares guatemaltecos y un grupo armado mexicano dejara un muerto y un soldado herido.

El Ministerio de Defensa de Guatemala emitió un comunicado de prensa informando "sobre 12 agresiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada a personal del Ejército".

"Se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del ejército mexicano en nuestro territorio y con personal de Guatemala", dijo el secretario de la Defensa mexicana, Ricardo Trevilla, durante la habitual conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario añadió que estas operaciones comenzarán este martes y terminarán el jueves 11, aunque "si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera". Trevilla no otorgó más detalles sobre esas operaciones ni el número de elementos involucrados.

El secretario detalló que en la frontera entre México y Guatemala operan dos grupos criminales: "Uno perteneciente al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala".

El enfrentamiento armado

Integrantes del Cartel de Sinaloa ingresaron a territorio guatemalteco y con armas de grueso calibre ejecutaron los ataques armados en varios municipios de San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México, el pasado lunes.

El objetivo del Cartel de Sinaloa habría sido atacar al grupo contrario, el Cartel Chiapas-Guatemala, de hecho, dejaron varias mantas en las que le piden a las autoridades guatemaltecas "no proteger" al grupo rival.

El Ejército de Guatemala confirmó los hechos y aseguró que en uno de ellos, en la aldea Agua Zarca, ubicada en Santa Ana Huista, Huehuetenango, repelieron el ataque registrado contra comunidades.

