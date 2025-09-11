Padre e hijo capturados por el delito de abuso contra dos menos de edad

- Ambos fueron señalados del mismo delito y eran requeridos por un juzgado local. TE PUEDE INTERESAR: Así está el tránsito en Carretera a El Salvador este jueves 11 de septiembre Un hombre de la tercera y su hijo fueron capturados por agredir sexualmente de dos menores en la colonia Las Casitas, Cuilapa, Santa Rosa. Los detenidos fueron identificados como Luis "N" de 69 años señalado del delito por agresión sexual con agravación de la pena en concurso real, es decir que el capturado cometió el delito bajo circunstancias que pueden aumentar la pena. Asimismo, Gustavo "N" de 35 años fue capturado bajo el mismo delito y circunstancia, además, del delito de maltrato contra personas menores de edad. La investigación indica que ambos abusaron de dos menores de edad. (Foto: PNC) La investigación indica que ambos, padre e hijo, presuntamente abusaron de dos menores de edad, un niño y una niña de 9 y 12 años. Ambos eran requeridos por un juzgado local. LEE TAMBIÉN: Padre e hijo capturados por presunto vínculo con ataque armado en Baja Verapaz