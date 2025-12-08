Capturan a hombre que intentaba abusar de una menor de 12 años

-

Un grupo de vecinos al enterarse de las intenciones del hombre con la menor lo retuvieron y pretendían vapulearlo.

Federico Chumil de 42 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego que un grupo de vecinos lo tenían retenido y planeaban vapulearlo tras encontrarlo intentando abusar de una niña de 12 años.

La menor realizaba oficios domésticos cuando el hombre intentó abusar de ella. La niña y el hombre eran vecinos de la Colonia La Reformita en la Zona 12.

Luego de una llamada de auxilio a la policía, agentes de la comisaría 14 llegaron al lugar donde vecinos entregan al presunto abusador e identifican a Chumil en la base de datos.

Autoridades descubrieron que contaba con orden de captura. (Foto: PNC)

El agresor tenía antecedentes de estar implicado en otros casos de abusos sexuales contra mujeres y posiblemente menores de edad.

Asimismo, las autoridades establecieron que tenía una orden de captura por el delito de violación con agravación de la pena, emitida el 28 de marzo de este año por el juzgado de turno de competencia específica para conocer delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes del departamento de Guatemala.

La investigación persiste para definir la situación penal del implicado.