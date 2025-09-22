Capturan a hombre que ocultaba un arma bajo su vestimenta

-

La PNC investiga la procedencia del arma.

Agentes del Grupo de Reacción Rápida (GAR) de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Anderson Estiven Say Ortiz, de 25 años, tras recibir una denuncia sobre un hombre que caminaba en la zona portando una escopeta bajo su ropa.

El capturado intentó ocultar bajo la chumpa el arma de alto calibre. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Sin embargo, durante la revisión se constató que el arma no era una escopeta, sino una carabina con su cargador y 30 municiones de alto poder.

Las autoridades investigan la procedencia del arma. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Intentó escapar

Al percatarse de la presencia policial, Ortiz intentó darse a la fuga, pero los agentes que se desplazaban en motocicletas ingresaron a los callejones de la colonia El Incienso y lograron detenerlo en la 6a. calle y 3a. avenida.

Anderson fue detenido en la 6a calle y 3a avenida de la colonia el Incienso, zona 3. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El director de la PNC, David Boteo, explicó que fue gracias a la denuncia de los ciudadanos que se logró con la detención del sujeto.

"La denuncia ciudadana es muy importante, los operativos se mantendrán de forma constante, esto luego de los allanamientos ejecutados en el barrio el Gallito" expresó el director de la PNC.

Según las autoridades el ahora detenido custodiaba puntos de venta de droga del sector. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Asimismo, indicó que Ortiz habría estado a cargo de custodiar puntos de venta de droga al menudeo.

El detenido fue trasladado a la Torre de Tribunales junto con el arma incautada.

Según César Mateo, vocero de la PNC, Ortiz no registra antecedentes policiales en el sistema de solvencias.

En el cargador del arma de alto poder contenía 30 municiones. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Además, las autoridades investigan la procedencia del arma.