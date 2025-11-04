Capturan a hombre que portaba arma de fuego ilegal en interior de un centro educativo

En el interior de un centro educativo de la aldea Actelá, en el municipio de San Luis, en el departamento de Petén, un grupo de vecinos retuvo a Nelson "N", de 24 años.

Al detenido se le acusa de que momentos antes amenazó de muerte a un hombre de esa comunidad y luego se refugió en ese lugar.

El detenido fue identificado como Nelson "N". (Foto: PNC)

Por lo tanto, tras ser alertada la Policía Nacional Civil (PNC) por los demás ciudadanos, procedieron con la captura del individuo.

Además, esta persona portaba de manera ilegal una pistola 9mm. con un cargador y 14 municiones, objetos que se le incautaron, según indicó la PNC.

Al capturado también se le incautó una pistola de 9mm. (Foto: PNC)