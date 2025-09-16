Capturan a presunto miembro de banda de saqueadores “Los Orejones”

-

La detención se dio tras una persecución policial, luego de que cometiera el hecho delictivo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Bryan "N", de 19 años, alias "Enano", luego de una persecución de tres cuadras, tras verse descubierto por policías del sector que efectuaban patrullajes.

Los hechos se dieron en el barrio La Iglesia, del municipio de Barberena, en el departamento de Santa Rosa.

El capturado fue identificado como Bryan "N". (Foto: PNC)

Los policías observaron entreabierta la persiana de una boutique en un horario inusual, luego observaron a tres hombres que salieron corriendo del local tras observar la presencia de la PNC.

Posteriormente, se inició la persecución y 300 metros después dan alcance al ahora detenido, quien llevaba una mochila con once gorras, una bocina y una tenaza con la que se presume abren las persianas y puertas de diversos locales comerciales, según indicaron las autoridades.

El apresado al ser alcanzado por los policías, se le incautaron objetos que presuntamente saqueó del local comercial. (Foto: PNC)

Banda de saqueadores

A este individuo se le acusa de pertenecer a una banda de saqueadores de negocios denominada "Los Orejones", quienes ya han sido denunciados por vecinos y usuarios de diferentes redes sociales.

"Con la captura de este individuo, ya se tienen pistas de sus cómplices, por lo que la investigación sigue", según afirmó la PNC.