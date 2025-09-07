Capturan a hombre con escopeta que su retenía a familia y extranjeros

Vecinos denunciaron a las autoridades el hecho, por lo que intervinieron para evitar una tragedia.
OTRAS NOTICIAS: Hombre ataca a su esposa e hijo tras una discusión familiar
La tranquilidad de San Juan Alotenango, Sacatepéquez se vio interrumpida luego que un hombre fuera denunciado por retener bajo amenazas a su propia familia y a ciudadanos extranjeros.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil, José Daniel Zabaleta Rodríguez, de 27 años, mantenía retenidas a su esposa e hija de 2 años, además de una mujer de Paraguay y un hombre de origen español.
Otro ciudadano guatemalteco también se encontraba retenido.
Elementos de la Policía Nacional Civil llegaron hacia una casa ubicada en la calle La Eminencia tras varias llamadas de alerta.
Luego de sostener técnicas de para persuadir al hombre, la PNC pudo capturarlo y decomisarle una escopeta calibre 12, así como tres cartuchos, uno en la recámara del arma.
El atacante fue remitido ante las autoridades mientras se investiga los motivos por los que retenía a su familia y a los otros ciudadanos.