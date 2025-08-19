Capturan a hombre señalado de abusar de su hija en Zacapa

-

La niña salió huyendo de su vivienda para pedir auxilio.

En la aldea Llano Redondo, Gualán, Zacapa, fue detenido Miguel N, de 28 años y originario de Escuintla, tras ser señalado como presunto responsable de abuso sexual contra su hija de 11 años.

El capturado fue retenido por vecinos hasta entregarlo a las autoridades. (Foto: PNC)

Según autoridades locales, la menor salió de la vivienda de su abuela en busca de ayuda, visiblemente afectada, y relató que había sido víctima de abuso por parte de su progenitor.

La niña se acercó al presidente del Cocode de la aldea para informar lo ocurrido.

El Cocode, con el apoyo de 25 vecinos, sorprendió a Miguel N al intentar abandonar la vivienda y lo retuvieron temporalmente hasta entregarlo a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para su captura.

Ángel fue sorprendido por vecinos mientras pretendía huir de su vivienda. (Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)

La menor fue trasladada al Hospital Regional de Zacapa, acompañada de su abuela a bordo de una unidad de Bomberos Voluntarios, y posteriormente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los exámenes correspondientes.

Vecinos del sector expresaron su indignación por el hecho y solicitaron que las autoridades apliquen todo el peso de la ley contra el detenido.

*Con información de Nuestro Diario

