Escritor guatemalteco Julio Serrano necesita apoyo tras sufrir un accidente

  • Por Selene Mejía
19 de agosto de 2025, 00:00
El escritor Julio Serrano tuvo un accidente y necesita apoyo. (Foto: Julio Serrano)

El escritor guatemalteco Julio Serrano sufrió un accidente y ahora debe pasar por una intervención quirúrgica. 

El poeta, contador de historias y artista quetzalteco tuvo un accidente vial que le provocó una seria lesión. 

Serrano requiere una cirugía para que le reconstruyan el codo derecho y sus ligamentos, para ello es necesario una cantidad de dinero que no puede costear. 

Julio serrano accidente vial 1
Foto: Instagram.

¿Cómo puedes apoyar?

Si deseas contribuir a su rehabilitación y operación, puedes hacer un depósito a la cuenta de Banco Industrial monetaria 0141694702 a nombre de Julio Serrano Echeverría

¿Quién es julio Serrano?

Escritor, becario del Fonca en México, la Fundación Carolina en España y del Prince Claus Fund de Países Bajos. Ha publicado varios libros de poesía, crónica y literatura infantil.

Julio serrano accidente vial 2

Su obra ha sido traducida a varios idiomas como el q´eqchí, inglés, francés y bengalí. Su literatura infantil ha tenido importante difusión en Centro y Sudamérica, Estados Unidos y Europa.

Es cofundador de "Agencia Ocote", junto a quienes ganó el "Premio Gabo de Periodismo en 2022" en la categoría de "cobertura". Ha trabajado en diversos registros entre el cine documental y la fotografía en diálogo con el periodismo, el ensayo visual, la ficción y la imagen experimental. Ha participado en exposiciones de arte contemporáneo y festivales de cine.

  • Últimas noticias de Guatemala

