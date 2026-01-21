Versión Impresa
Capturan a hombre señalado de asesinar a su propio hijo

  • Por Geber Osorio
21 de enero de 2026, 13:13
El presunto asesino es un hombre de 79 años. (Foto ilustrativa: istock)

El cuerpo sin vida de la víctima había sido localizado en un río, en noviembre de 2024.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Andrés "N", de 79 años, durante un allanamiento realizado en la aldea Yulchem, frontera de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

Esta acción se ejecutó en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de parricidio, agregaron las autoridades.

El ahora detenido es presunto responsable de asesinar a su hijo de 51 años en un hecho ocurrido en noviembre de 2024.

Andrés "N", como fue identificado, es acusado del delito de parricidio. (Foto: PNC)
La víctima había sido localizada sin vida en el río Pojom, el cual se encuentra ubicado en el mismo departamento.

La PNC trasladó al presunto criminal al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

