Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor fallece en accidente de tránsito en la zona 10

  • Por Geber Osorio
21 de enero de 2026, 12:22
Ciudad de Guatemala
El conductor falleció durante un accidente de tránsito en la zona 10. (Foto: Bomberos Municipales)

El conductor falleció durante un accidente de tránsito en la zona 10. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima murió debido a politraumatismo, tras el impacto del percance vial.

OTRAS NOTICIAS: Rescatan a dos niñas que de un incendio y las trasladan con quemaduras graves

Un trágico accidente se registró este miércoles 21 de enero en la 12 avenida y 16 calle, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

En el percance vial estuvo involucrado un camión recolector que arrolló al conductor de un vehículo de dos ruedas, por ello Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia por otros automovilistas.

El accidente se registró en 12 avenida y 16 calle de la zona 10 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)
El accidente se registró en 12 avenida y 16 calle de la zona 10 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)

Pero al arribar lugar, los socorristas constataron que la víctima, un hombre de 24 años, ya no contaba con signos vitales por politraumatismo.

En seguida, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias respectivas en la escena del hecho de tránsito.

La víctima es un hombre de 24 años indicaron los socorristas. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima es un hombre de 24 años indicaron los socorristas. (Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar