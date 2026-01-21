Conductor fallece en accidente de tránsito en la zona 10

La víctima murió debido a politraumatismo, tras el impacto del percance vial.
Un trágico accidente se registró este miércoles 21 de enero en la 12 avenida y 16 calle, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
En el percance vial estuvo involucrado un camión recolector que arrolló al conductor de un vehículo de dos ruedas, por ello Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia por otros automovilistas.
Pero al arribar lugar, los socorristas constataron que la víctima, un hombre de 24 años, ya no contaba con signos vitales por politraumatismo.
En seguida, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias respectivas en la escena del hecho de tránsito.