Capturan a hombre que tiene 17 antecedentes por varios delitos

  • Por Geber Osorio
06 de noviembre de 2025, 15:17
Esta nueva detención se dio debido a que escandalizaba en la vía pública. (Foto ilustrativa: istock)

La PNC informó sobre la captura de Maxwel Eduardo Grajeda Abrego, en Huehuetenango, luego de ser encontrado cuando escandalizaba en la vía pública.

Maxwel Eduardo Grajeda Abrego, de 37 años, fue capturado nuevamente por la Policía Nacional Civil (PNC) este jueves 6 de noviembre.

Esta nueva detención se dio cuando el sujeto escandalizaba en la vía pública, en el sector "Cuatro Caminos", en zona 4 de Huehuetenango.

Según indicaron las autoridades, al momento de ser identificado por los agentes de la PNC, se verificó que tiene 17 antecedentes por distintos delitos.

El recapturado fue identificado como Maxwel Eduardo Grajeda Abrego. (Foto: PNC)
Los cuales son: robo, robo agravado, asalto, portación de arma hechiza, portación ilegal de arma de fuego, portación ilegal de arma blanca, hurto, promoción y estímulo a la drogadicción, indicó la PNC.

Posteriormente, esta persona fue trasladada al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

