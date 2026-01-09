Capturan a hombre que transportaba drogas y dinero en efectivo, en la zona 10

Walter "N", de 33 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) este viernes 9 de enero, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

El detenido se conducía en un automóvil Kia, en el que se localizó una mochila, que en su interior tenía distintas tipos de drogas y dinero en efectivo.

Entre lo incautado se encuentran 16 piedras de crack, una bolsa con marihuana, 10 "colmillos" con cocaína y dos más que estaban vacíos.

El capturado fue identificado por las autoridades como Walter “N”. (Foto: PNC)

Además, también fueron localizados tres celulares y Q2,187 en efectivo, según detallaron las autoridades.

Este dinero es "posiblemente producto de la venta de droga", dijo la PNC, quien trasladó al aprehendido al juzgado correspondiente.

Drogas y celulares le fueron incautados por la fuerzas de seguridad al detenido. (Foto: PNC)