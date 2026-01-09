Capturan a presunto integrante de banda que roba vehículos en zona 10

-

El capturado pretendía vender un vehículo robado por medio de las redes sociales.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José "N", de 23 años, en la 20 calle y 3a. avenida de la zona 10, en la ciudad de Guatemala.

Esto por medio de investigadores de la Sección Contra el Robo de Vehículos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en seguimiento a una denuncia colocada por un ciudadano.

El denunciante es el propietario de un vehículo de dos ruedas de color negro mate, el cual le había sido robado el pasado 12 de diciembre, según señalaron las autoridades.

El propietario se dio cuenta a través de la plataforma Marketplace de Facebook, que su vehículo estaba siendo vendido, pero con una placa diferente, por lo que previa coordinación con investigadores de la DEIC, se acordó una reunión en el parqueo de un comercio para la supuesta compra-venta.

El capturado fue identificado como José "N", quien podría pertenecer a una banda de robo de vehículos. (Foto: PNC)

Banda delincuencial

El ahora detenido llegó a bordo de dicho vehículo, con la placa de circulación cambiada (M-857HZZ), con el número de chasis y de motor alterados, según detalló la PNC.

Al capturado, además del vehículo de dos ruedas, se le decomisó un celular, que será analizado por técnicos para determinar posibles vínculos a una banda delincuencial que opera en el sector de la zona 10.

"Presuntamente, José "N" pertenece a una organización delictiva dedicada al hurto y robo de vehículos, por lo que la investigación continúa", agregó la PNC.