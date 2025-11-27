Versión Impresa
Capturan a hombres que se identificaron como agentes de seguridad privada

  • Con información de Jorge Sente/colaborador
27 de noviembre de 2025, 08:32
Los detenidos amenazaron con armas de fuego a los agentes e intentaron escapar. (Foto ilustrativa: istock)

Los capturados se identificaron como agentes de seguridad privada, sin embargo, las autoridades los investigan como presuntos miembros de una estructura criminal. 

Walter Ismael Cus Chavarría, de 43 años, y Alex Amílcar Coc Coc, de 35 años, circulaban en motocicleta por la ruta a El Salvador. Previamente, una denuncia alertó sobre la presencia de dos hombres armados en moto, presumiblemente asaltantes.

Tras la denuncia la Policía Nacional Civil inició un operativo de seguridad donde localizaron a los hombres.  

(Foto: PNC)
Según el informe policial, al intentar realizar una inspección los hombres apuntaron a los agentes con armas de fuego y huyeron, lo que continuó como una persecución que finalizó con ambos hombres interceptados. 

En el operativo fueron decomisados alrededor de Q13 mil, dinero que los capturados no lograron explicar la procedencia.  

(Foto: PNC)
Al ser consignados, los detenidos indicaron ser agentes de seguridad privada y estar realizando rondas de vigilancia en el sector. Sin embargo, la investigación continúa para confirmar si los capturados forman parte de alguna estructura criminal o como cobradores de préstamos "gota a gota". 

(Foto: PNC)
Además, durante la diligencia los agentes decomisaron: 

  • Dos armas de fuego.
  • Ocho cargadores con un total de 147 municiones.
  • Dos teléfonos celulares.
  • Dos radiotransmisores. 

Ambos fueron trasladados a la Torre de Tribunales junto con el material incautado. La motocicleta usada en los hechos fue movida a un predio y quedó bajo resguardo de la PNC. 

(Foto: PNC)
