Capturan a hombres que se identificaron como agentes de seguridad privada

Los capturados se identificaron como agentes de seguridad privada, sin embargo, las autoridades los investigan como presuntos miembros de una estructura criminal.
Walter Ismael Cus Chavarría, de 43 años, y Alex Amílcar Coc Coc, de 35 años, circulaban en motocicleta por la ruta a El Salvador. Previamente, una denuncia alertó sobre la presencia de dos hombres armados en moto, presumiblemente asaltantes.
Tras la denuncia la Policía Nacional Civil inició un operativo de seguridad donde localizaron a los hombres.
Según el informe policial, al intentar realizar una inspección los hombres apuntaron a los agentes con armas de fuego y huyeron, lo que continuó como una persecución que finalizó con ambos hombres interceptados.
En el operativo fueron decomisados alrededor de Q13 mil, dinero que los capturados no lograron explicar la procedencia.
Al ser consignados, los detenidos indicaron ser agentes de seguridad privada y estar realizando rondas de vigilancia en el sector. Sin embargo, la investigación continúa para confirmar si los capturados forman parte de alguna estructura criminal o como cobradores de préstamos "gota a gota".
Además, durante la diligencia los agentes decomisaron:
- Dos armas de fuego.
- Ocho cargadores con un total de 147 municiones.
- Dos teléfonos celulares.
- Dos radiotransmisores.
Ambos fueron trasladados a la Torre de Tribunales junto con el material incautado. La motocicleta usada en los hechos fue movida a un predio y quedó bajo resguardo de la PNC.