Así fue recapturado el hombre con 15 ingresos a prisión en zona 7

  • Por Susana Manai
26 de noviembre de 2025, 07:47
&nbsp;Alias “Negro Gamboa” fue recapturado durante un patrullaje en la zona 7 de la capital.&nbsp;(Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

 Alias "Negro Gamboa" fue recapturado durante un patrullaje en la zona 7 de la capital. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El hombre de 43 años acumula un extenso historial delictivo, sumando 15 ingresos a prisión por cargos que van desde asalto hasta posesión para consumo.

Alias "Negro Gamboa", identificado como Thomas Estuardo Martínez Leiva, de 43 años, fue recapturado en la colonia Tikal III, zona 7 de la capital. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Capturado en la vía pública

Durante un patrullaje rutinario, agentes lo reconocieron debido a que tenía dos órdenes de captura vigentes; una emitida el 10 de enero de 2023 por robo de equipo de terminal móvil y otra girada el mismo día de su captura por el delito de robo. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Martínez Leiva acumula un largo historial delictivo registrado en distintos años, con 15 ingresos a prisión por hechos que incluyen robo en 2003 y 2004; asalto y robo en 2004; posesión para consumo en nueve ocasiones entre 2003 y 2011; robo agravado en 2012; y el robo de un teléfono móvil reportado en 2018. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

