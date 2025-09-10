Presunto pandillero capturado por asesinato y asociación ilícita

-

Dennis "N", de 25 años, presunto integrante de la Mara Salvatrucha tenía dos órdenes de captura por asesinato y asociación ilícita.

Las fuerzas de seguridad capturaron a Dennis "N", de 25 años, presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha (MS), señalado por su participación en diversos hechos criminales, incluyendo varios asesinatos.

La detención se llevó a cabo en la 5ª avenida y 10ª calle de la colonia Landívar, zona 7 de la capital, por agentes de la Comisaría 14. Durante el procedimiento de identificación, los agentes comprobaron que el sujeto tenía dos órdenes de captura vigentes emitidas por un juzgado de Guatemala.

Dennis “N”, tiene un antecedente por el delito de posesión para el consumo emitido en 2024. (Foto: PNC)

En la primera de las órdenes de aprehensión, es señalado por los delitos de asociación ilícita y asesinato, emitida con fecha 29 de agosto, y en el caso de la otra, también por asesinato, tiene fecha 5 de septiembre del presente año, además el detenido cuenta con antecedentes por posesión para el consumo, registrados en el año 2024.

Con esta captura, suman 33 los aprehendidos como parte de los 32 allanamientos simultáneos realizados el pasado fin de semana en la zona 3 y 7 de la ciudad de Guatemala, donde también incluyó intervenciones en zonas de alta incidencia criminal, como el barrio El Gallito, considerado uno de los bastiones históricos de estructuras pandilleras.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la captura forma parte del seguimiento a una denuncia presentada en febrero de 2025 por el delito de extorsión, y tiene como objetivo principal debilitar el accionar de la Mara Salvatrucha, especialmente de las siguientes clicas: Bandidos Locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos.

.

La aprehensión se realizó en la 5ª avenida y 10ª calle de la colonia Landívar, zona 7 de la ciudad capital, por agentes de la Comisaría 14. (Foto: MP)

Dichas estructuras criminales se mantienen operando en las zonas 3 y 7 de la capital. Según reportes de inteligencia, se han documentado enfrentamientos entre la Mara Salvatrucha y la pandilla rival "Cara Dura", que buscan expandir su dominio sobre distintas áreas.