Capturan a “Lico Valdez”, extraditable a EE.UU. por narcotráfico

El capturado es señalado de ser un líder de célula del narcotráfico, es requerido por la Corte Distrital de EE. UU. para el Distrito Este de Texas por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó sobre la aprehensión con fines de extradición de Adelfo Federico Valdez Santos, alias "Lico Valdez", en Los Amates, Izabal.

Alias "Lico Valdez" es señalado de liderar una célula del narcotráfico y tiene una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

La captura se ejecutó por medio de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con agencias antidrogas y fiscales del Ministerio Público (MP).

El ahora detenido es requerido por la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito Este de Texas por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína e ingresarla ilegalmente a dicho país norteamericano, según indicó el MP.

(Foto: MP)

Operaba en toda América

De acuerdo con la investigación de las autoridades, identificaron una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica.

El capturado fue identificado como miembro de la organización, desde el 2009 hasta abril de 2024, fue responsable de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Guatemala, Honduras y otras partes, agregó el MP.

Asimismo, en el inmueble se incautaron diversos indicios que serán analizados mientras que el aprehendido será llevado ante la justicia. Las pesquisas lo vinculan estructuras criminales con operaciones en Izabal y Petén, aseguró el Mingob.