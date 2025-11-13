Primeros cambios en PNC: Ministro de Gobernación nombra a nuevos directivos de la PNC

-

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, anunció sus primeros movimientos en la Policía Nacional Civil (PNC) como parte de una reestructuración interna.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, anunció sus primeras decisiones en materia de seguridad con la designación de nuevos mandos dentro de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante un acto oficial realizado en el auditorio de la institución, Villeda juramentó Héctor Noé González Prera como Director General Adjunto y a Santos Macario Cornel Santos como Subdirector General de Investigación Criminal.

Los cambios forman parte de un proceso de reestructuración interna impulsado por el Ministerio de Gobernación. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Los cambios forman parte de un proceso de reestructuración interna impulsado por el Ministerio de Gobernación.

De acuerdo con Villeda, la decisión fue tomada junto al viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, quien tiene a su cargo las fuerzas policiales.

Los cambios obedecen a un análisis sobre el desempeño que realizaron el ministro y viceministro de la cartera de Gobernación.

Destituciones

En ese contexto, fueron removidos de sus cargos el Comisario General Helver Romeo Beltetón Moscoso y el Subdirector General de Investigación Criminal, Edis Ariel Fabián Hernández.

Beltetón había sido designado en enero de 2024 por el exministro Francisco Jiménez y contaba con más de veinte años de servicio en la PNC, mientras que Hernández, nombrado en enero de 2023 por el exministro David Napoleón Barrientos, acumulaba seis años en la institución.

Este cambio ocurre a 20 días de haber sido juramentado como ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

A menos de tres semanas de asumir el cargo, el ministro Villeda, enmarca en sus prioridades el fortalecimiento de la seguridad pública y la persecución criminal. Su gestión se centró inicialmente en prioridades de seguridad, como la recaptura de 16 reos de alta peligrosidad.

Fuga masiva de reos

El pasado 12 de octubre, el Sistema Penitenciario informó que detectaron que 20 reos de alta peligrosidad y líderes del Barrio 18, lograron fugarse del centro de detención Fraijanes II.

Tras esa fuga, el director del Sistema Penitenciario, jefes y otros altos mandos de diferentes prisiones del país, fueron destituidos. Luego, el ministro de Gobernación y dos viceministros, presentaron su renuncia a los cargos.

Villeda, quien se desempeñaba como juez, logró el permiso de la Corte Suprema de Justicia para ausentarse de sus labores sin goce de salario y tomó la dirección del Ministerio de Gobernación. Recientemente, nombró a un nuevo director del Sistema Penitenciario y ahora se confirmó la salida de dos mandos de la PNC.