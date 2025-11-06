Capturan a mujer acusada de haber ordenado el crimen contra un hondureño

-

Una mujer fue detenida en Mixco, señalada de ser la responsable de contratar a un sicario para ejecutar el asesinato de un pandillero hondureño, quien fue localizado sin vida el pasado 3 de noviembre.

Olimpia Invertina Estrada, de 47 años, fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Lo De Fuentes, zona 11 de Mixco, señalada de asesinato.

Según las investigaciones, sería la responsable de haber contratado a un sicario para que asesinara al pandillero hondureño Allan Javier Dolmo Padilla, de 42 años, indicó la PNC.

El pasado lunes 3 de noviembre fue localizado el cuerpo de la víctima, quien tenía señales de violencia y en seguimiento a ese hecho, la fiscalía de Mixco realizó dos allanamientos.

La capturada fue identificada como Olimpia Invertina Estrada. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

En uno de los inmuebles fue detenida la mujer y en otra vivienda se localizaron varios indicios; entre ellos ropa con manchas de sangre y un tubo, que se presume fue usado para agredir a la víctima, y otros medios de prueba que ayudarán en la investigación, aseguró la PNC.

El hombre que habría contratado la mujer no fue capturado. La hipótesis de las autoridades es que contrató a la persona para dar muerte al extranjero por posibles rivalidades de pandillas.