Capturan a mujer cuando iba a visitar a su pareja en Renovación I

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Agentes de Dipanda capturaron a una mujer, acusada de extorsión, mientras intentaba ingresar en la cárcel Renovación 1, en Escuintla para visitar a su pareja.

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La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que durante un operativo de seguridad realizado en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1, ubicado en Escuintla, se logró la aprehensión de Ana "N", conocida por su alias "La Luly", mientras intentaba ingresar en dicho centro carcelario.

Según la información proporcionada, la mujer era requerida por un juzgado de Guatemala, acusada de extorsión; sin embargo, fue capturada en su intento de visitar a su conviviente César Armando Pérez, quien está recluido en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en el Kilómetro 68.5, carretera a Taxisco.

1/3 Alias “La Luly” es capturada por extorsión cuando pretendía ingresar a centro carcelario

Los operativos de seguridad en el ingreso al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla, permiten que investigadores de la #DIPANDA capturen a Ana “N” pic.twitter.com/tLjLb193kH — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 12, 2026

En sus redes sociales, la PNC reportó que la aprehensión de la mujer se logró debido a las investigaciones a cargo del equipo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas.

En el caso de Pérez, guarda prisión desde 2008 acusado de violación, según dio a conocer la PNC.

La mujer fue puesta a disposición de la justicia para resolver su situación.