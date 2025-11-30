Versión Impresa
Capturan a mujer cuando pretendía ingresar un celular al preventivo de zona 18

  • Por Susana Manai
30 de noviembre de 2025, 15:57
La mujer fue sorprendida con un celular cuando se dirigía a visitar a un recluso. (Foto ilustrativa: istock)

El pareja de la capturada se encuentra privado de libertad por el delito de violación. 

Vilma "N", una mujer de 62 años, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil cuando intentaba ingresar un teléfono celular al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, la tarde de este domingo.  

La mujer se dirigía a visitar a su conviviente recluido por delito de violación. (Foto: PNC)
Según lo indicaron las autoridades, la mujer se dirigía a visitar a su pareja, quien se encuentra recluido en el sector 12 por un delito de violación, cuando le decomisaron el aparato.

La mujer fue puesta a disposición de la justicia para resolver su situación jurídica.

(Foto: PNC)
