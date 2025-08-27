Fue a visitar a un reo y terminó capturada

-

Con anterioridad, la mujer ya había sido detenida por el mismo delito.

OTRAS NOTICIAS: Los cuatro hombres que fueron detenidos en Escuintla acusados de distintos delitos

Una mujer señalada de extorsión fue capturada cuando intentaba ingresar a los Centros de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I y Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá", ubicada en Escuintla.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que la detenida es Sirley "N", de 46 años, aprehendida en el ingreso a este centro carcelario.

Sirley "N" fue detenida cuando intentaba ingresar al centro carcelario. (Foto: PNC)

Esta mujer tenía pendiente una orden de captura por el delito de extorsión, la cual fue emitida el 22 de julio del presente año.

La detenida presuntamente iba a visitar a un reo, cuando al ingreso se le notificó sobre la orden de aprehensión en su contra.

Presunta extorsionista recapturada cuando intenta ingresar a cárcel de “Canadá”



En la entrada a los Centros de Detención de Máxima Seguridad Para Hombres Renovación I y Granja Modelo de Rehabilitación “Canadá”, Escuintla, fue identificada y capturada Sirley “N”, de 46 años pic.twitter.com/5LPfDzGsSJ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 27, 2025

En junio del 2022, ya había sido capturada esto por el mismo delito, según afirmó la PNC.