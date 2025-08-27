Fue a visitar a un reo y terminó capturada

Con anterioridad, la mujer ya había sido detenida por el mismo delito.
Una mujer señalada de extorsión fue capturada cuando intentaba ingresar a los Centros de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I y Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá", ubicada en Escuintla.
La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que la detenida es Sirley "N", de 46 años, aprehendida en el ingreso a este centro carcelario.
Esta mujer tenía pendiente una orden de captura por el delito de extorsión, la cual fue emitida el 22 de julio del presente año.
La detenida presuntamente iba a visitar a un reo, cuando al ingreso se le notificó sobre la orden de aprehensión en su contra.
En junio del 2022, ya había sido capturada esto por el mismo delito, según afirmó la PNC.