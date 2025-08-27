Los cuatro hombres que fueron detenidos en Escuintla acusados de distintos delitos

-

Según la PNC, uno de los capturados tiene 11 antecedentes por distintos delitos.

Este 27 de agosto, cuatro hombres fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en el departamento de Escuintla, esto tras operativos de seguridad.

En la avenida Centroamérica, fue detenido Carlos "N", de 30 años, por el delito de tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM).

Carlos "N" fue detenido en la avenida Centro América. (Foto: PNC)

Otros detenidos

En la zona 1 de Sipacate, fue capturado Wilber "N", de 37, sorprendido cuando portaba ilegalmente una escopeta. También, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión, una por el delito de robo, emitida en marzo del 2024 y otra por hurto, de diciembre del 2020, según juzgados de ese departamento.

Wilber "N" fue detenido en la zona 1 de Sipacate. (Foto: PNC)

Durante uno de los operativos de seguridad y de prevención en Palín, fue detenido Luis "N", de 46, por identificarse con otro nombre y un Documento Personal de Identificación (DPI) que no le pertenece, al verificar su verdadera identidad en el sistema policial, resultó tener 11 antecedentes por violación, hurto agravado, agresión, robo agravado, amenazas, allanamiento, estafa, robo agravado y robo.

Luis "N" fue capturado en los operativos realizados en Palín, Escuintla. (Foto: PNC)

En otro caso, en la aldea Chapernas, fue detenido Gerson "N", de 37, sindicado del delito de allanamiento, por lo que es requerido por un juzgado de Escuintla, según indicó la PNC.