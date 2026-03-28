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Capturan a mujer en Renovación I por recibir depósitos de extorsión

  • Por Susana Manai
28 de marzo de 2026, 14:29
Intentaba ingresar a una cárcel para visitar a su pareja recluida por homicidio. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Intentaba ingresar a una cárcel para visitar a su pareja recluida por homicidio. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La mujer presentaba orden de captura desde hace 10 días por vínculos al cobro de extorsión. 

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Martha "N", de 36 años, señalada de recibir depósitos bancarios producto de actividades ilícitas, fue capturada este sábado 28 de marzo en Escuintla.

Investigaciones señalan que recibía dinero de extorsiones en su cuenta bancaria. (Foto: PNC)
Investigaciones señalan que recibía dinero de extorsiones en su cuenta bancaria. (Foto: PNC)

Las autoridades indicaron que Martha "N" era requerida por un juzgado de Petén, por una orden de captura emitida el pasado 18 de marzo.

La detención ocurrió cuando la mujer intentaba ingresar como visitante a los centros carcelarios Renovación I y la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en los cuales pretendía ver a su pareja, Rolando Arriaza, quien permanece recluido desde 2024 por el delito de homicidio.

Era requerida por un juzgado de Petén desde el 18 de marzo. (Foto: PNC)
Era requerida por un juzgado de Petén desde el 18 de marzo. (Foto: PNC)

De acuerdo con la investigación, la detenida habría recibido en su cuenta bancaria dinero proveniente de extorsiones.

Según el reporte policial, la aprehensión se realizó durante un operativo de control y registro de personas en el ingreso de los centro carcelarios. 

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