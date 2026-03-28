Capturan a mujer en Renovación I por recibir depósitos de extorsión

La mujer presentaba orden de captura desde hace 10 días por vínculos al cobro de extorsión.
TE PUEDE INTERESAR: Video: Buses "compiten" en carretera poniendo vidas en riesgo
Martha "N", de 36 años, señalada de recibir depósitos bancarios producto de actividades ilícitas, fue capturada este sábado 28 de marzo en Escuintla.
Las autoridades indicaron que Martha "N" era requerida por un juzgado de Petén, por una orden de captura emitida el pasado 18 de marzo.
La detención ocurrió cuando la mujer intentaba ingresar como visitante a los centros carcelarios Renovación I y la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en los cuales pretendía ver a su pareja, Rolando Arriaza, quien permanece recluido desde 2024 por el delito de homicidio.
De acuerdo con la investigación, la detenida habría recibido en su cuenta bancaria dinero proveniente de extorsiones.
Según el reporte policial, la aprehensión se realizó durante un operativo de control y registro de personas en el ingreso de los centro carcelarios.