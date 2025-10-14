Versión Impresa
Capturan a mujer señalada de cometer estafas en seis departamentos del país

  • Por Susana Manai
14 de octubre de 2025, 06:53
Se le vincula en varios casos de estafa en 6 departamentos del país. (Foto ilustrativa: istock)

La detenida presentaba órdenes de captura emitidas por seis juzgados del país. 

María "N", de 28 años, fue capturada en el kilómetro 257.5, aldea El Sitio, Catarina, San Marcos.

La mujer era buscada por las autoridades desde hace varios meses por su presunta implicación en múltiples casos de estafa.

De acuerdo con la información oficial, la detenida presentaba procesos relacionados con el delito de estafa propia.

Además, presentaba requerimientos de órdenes de captura en 2024 por los juzgados de:

  • Baja Verapaz
  • Jutiapa
  • Sacatepéquez
  • Quiché
  • Chiquimula
  • Retalhuleu

María de 28 años presentaba órdenes de captura emitidas por seis juzgados del país. (Foto: PNC)
