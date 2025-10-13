¡Dinero en maletas! Los Q193 mil que llegaron a Renovación "autorizados" por el SP

-

El MP informó que el Sistema Penitenciario tenía conocimiento del dinero que resguardaba "El Diabólico" en Renovación I, incluso habría autorizado el traslado del dinero en maletas desde Pavoncito.

El Ministerio Público (MP) informó a Soy502 que apelaron la decisión judicial que desestimó un caso de lavado de dinero en contra del reo alias "El Diabólico", quien tenía en su poder más de Q193 mil. Según la investigación, el dinero se trasladó de una prisión a otra, con el aval del Sistema Penitenciario (SP).

La información proporcionada por el MP indica que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero presentó indicios "racionales suficientes" ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno en Escuintla por el delito de lavado de dinero en contra de Jorge Yair L. alias "Diabólico", a quien localizaron Q193,520 en efectivo.

El hallazgo se realizó durante una requisa en la prisión de Renovación I el pasado 5 de agosto. Sin embargo, una jueza lo benefició al decretar falta mérito, según explica el MP.

Durante una requisa, las autoridades ubicaron más de Q193 mil en efectivo en propiedad de un reo. El MP señala que el Sistema Penitenciario tenía conocimiento de ese efectivo. (Foto: Jorge Senté / Colaborador)

Dinero en maletas

Durante la audiencia, celebrada el pasado 27 de septiembre, los fiscales del MP presentaron la imputación contra el acusado. Sin embargo, la jueza a cargo desestimó los señalamientos bajo el argumento de que el dinero estaba "justificado" por un informe del SP, detalló el MP,

"Dicho informe revela que el Sistema Penitenciario no solo tenía conocimiento de que Jorge Yair poseía el efectivo, sino que autorizó su traslado en maletines del Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional (Pavoncito), hacia el Centro de Máxima Seguridad Renovación I. La justificación presentada por el reo, y aparentemente validada por autoridades del Sistema Penitenciario, es que el dinero proviene de la "rentabilidad" de supuestos negocios que operaba dentro de la misma cárcel", detalló el MP en un comunicado.

Según explica el MP, para la juzgadora, este documento "elimina" la flagrancia del delito, "ya que la posesión del dinero era de conocimiento previo de las autoridades penitenciarias".

Dinero de dudosa procedencia

En el comunicado, el MP manifiesta su desacuerdo con la decisión "al considerar que la autorización del SP para trasladar dinero de dudosa procedencia no exime la posible comisión de un ilícito, ni legitima la tenencia de capitales no justificados, especialmente dentro de un centro de privación de libertad".

En este sentido, el MP presentó una apelación y espera una resolución de la Sala de Apelaciones, mientras continúa con las investigaciones del expediente.

Soy502 solicitó una postura al Ministerio de Gobernación (Mingob) al respecto, sin embargo, esta no ha sido remitida a este medio y al tenerla, será consignada.

Para sobornos

Con anterioridad, el Mingob informó que el dinero sería utilizado para "sobornar y comprar voluntades".

Según Jiménez, quien dio declaraciones el 5 de agosto, la operación "formó parte de una estrategia para debilitar la capacidad financiera de estructuras criminales, en especial de la Mara Salvatrucha", cuyo líder, Jorge Yair De León Hernández, alias "Diabólico", se encuentra recluido en ese centro.

Además, explicó que la planificación del operativo tomó varias semanas y que se desarrolló como seguimiento al traslado de cabecillas de pandillas a dicho penal.

Fuga de reos y despidos

La apelación compartida por el MP ocurre este lunes 13 de octubre, horas después de que Jiménez anunciara la destitución del director del SP, debido a una fuga de reos de la que se tuvo conocimiento durante los últimos días.

Los reos fugados son considerados de alta peligrosidad y ocho de ellos integran "La Rueda", la estructura que lidera la pandilla del Barrio 18. Además, el funcionario añadió que destituyó a los directores de las prisiones de Fraijanes II, de donde ocurrió la fuga, Renovación I, en donde se encontró el dinero, y de la prisión de Puerto Barrios.

Además, el titular de la cartera de Gobernación aseguró que todos los funcionarios serán sometidos a una prueba de polígrafo y para ello se contará con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, cuando periodistas le cuestionaron si él se sometería a dicha prueba, respondió: "¿Cuál es la finalidad que tendría ese polígrafo? Yo no acepto preguntas que tienen trampa en términos políticos".

Agregó que "a muchos periodistas les gusta hacer lo que se llama en lógica la falacia de la pregunta compleja" y calificó la pregunta como una trampa de tipo político.