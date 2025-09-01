Versión Impresa
Guardia de seguridad muere por evitar un robo en bodega

  • Por Susana Manai
01 de septiembre de 2025, 09:27
En un asalto anterior los delincuentes robaron una fuerte suma de dinero y dejaron atado al guardia de seguridad. (Foto ilustrativa: istock)

El hombre llevaba cerca de dos meses trabajando como guardia de seguridad en esa bodega. 

Un guardia de seguridad falleció durante un enfrentamiento con individuos armados que intentaron asaltar una bodega de Gas propano, ubicada en el kilómetro 118 de la ruta CA-2, en la jurisdicción de Chipo, Santa Bárbara, Suchitepéquez. 

(Foto: Ángel Cucuj/Nuestro Diario)
Según reportes, el guardia, identificado como José Rodolfo Ortiz Conoz, de 59 años, intentó impedir el robo y recibió múltiples disparos que provocaron su muerte. 

(Foto: Ángel Cucuj/Nuestro Diario)
Bomberos Municipales Departamentales cubrieron la emergencia, pero confirmaron que el guardia ya no contaba con signos vitales. 

El cuerpo del guardia fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Tiquisate, Escuintla

Las autoridades hallaron varios casquillos de diferentes calibres en el interior de la bodega.

(Foto: Ángel Cucuj/Nuestro Diario)
Según el informe preliminar Ortiz Conoz llevaba aproximadamente un mes y medio trabajando en la bodega.

(Foto: Ángel Cucuj/Nuestro Diario)
Asalto previo

La bodega había sido asaltada el 24 de julio, donde los delincuentes lograron sustraer una fuerte suma de dinero y dejaron atado al guardia de seguridad de esa ocasión. 

