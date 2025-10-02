Capturan a mujer por traslado irregular de dos guatemaltecas hacia México

-

Tras seis meses de permanecer en territorio mexicano las víctimas decidieron regresar a Guatemala por sus propios medios.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a cinco acusados de apropiarse de una vivienda y amenazar al propietario

Dos mujeres guatemaltecas, una de ellas menor de edad, fueron captadas y trasladadas de forma ilegal hacia México el 10 de agosto de 2024, desde una estación de buses ubicada en la calzada Aguilar Batres, zona 12 de la capital.

Según la denuncia presentada, las víctimas fueron conducidas por pasos fronterizos no autorizados e ingresaron a territorio mexicano, donde permanecieron cerca de seis meses antes de regresar por sus propios medios a Guatemala.

Tras seis meses de permanecer en territorio mexicano de forma ilegal, las víctimas decidieron regresar a su país por sus propios medios. (Foto ilustrativa: istock)

La investigación señala que una mujer involucrada habría solicitado un pago anticipado de Q98,000.00, realizado mediante transferencias monetarias, como condición para efectuar el traslado irregular con fines de lucro.

Ante este hecho la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes coordinó la captura de María C., sindicada del delito de tráfico ilegal de guatemaltecos. Durante el operativo también fueron incautados dos teléfonos celulares que servirán como evidencia.