Capturan a cinco acusados de apropiarse de una vivienda y amenazar al propietario

01 de octubre de 2025, 12:34
Los presuntos pandilleros fueron capturados por medio de una denuncia ciudadana. (Foto ilustrativa: istock)

El propietario de la vivienda huyó tras recibir amenazas por extorsión en un sector de Villa Nueva. 

Cinco presuntos pandilleros del Barrio 18 fueron capturados luego de haberse apropiado ilegalmente de la casa perteneciente a una víctima de extorsión.

El hecho ocurrió en el sector "B" del asentamiento "17 de Diciembre", zona 12 de Villa Nueva, luego de la denuncia de vecinos del área. 

Los pandilleros se instalaron en la vivienda de un hombre que huyó tras ser amenazado y extorsionado. (Foto: PNC)
Los detenidos fueron identificados como:

  • Yanely Paola Cortez Barrientos, de 18 años, alias "La Pelirroja"
  • Héctor Antonio Pérez, de 40, alias "Conejo", quien cuenta con antecedentes por ebriedad y escándalo.
  • Cristian Emanuel Juárez Vásquez, de 20, alias "Pingüino"
  • Edwin Yovanny Muñoz Mulul, de 49, alias "Peluca"
  • Jefferson Esteban Reyes Gómez, de 18, alias "Chalanita" 

Según el informe policial, el propietario del inmueble se vio obligado a abandonar su hogar tras ser víctima de amenazas y extorsión por parte de los pandilleros que, poco después, se adueñaron de la vivienda el pasado 15 de septiembre.

Los cinco presuntos pandilleros fueron aprehendidos y trasladados al Juzgado correspondiente. (Foto: PNC)
Cambiaron chapa

Durante el operativo la Policía Nacional Civil (PNC) localizó dos motocicletas, las cuales fueron consignadas como parte de la investigación.

Además, a los capturados se les incautaron herramientas como martillos, una sierra, desarmadores y una chapa de puerta que ya había sido reemplazada, así como dos televisores. 

Martillos, sierras y desarmadores se les incautó a los mareros capturados.
Las autoridades destacaron la denuncia ciudadana como acción clave para recuperar la vivienda y capturar de los presuntos delincuentes.

Ahora continúan con las investigaciones para determinar si los capturados están vinculados a otros delitos en la zona.

