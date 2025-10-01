Capturan a cinco acusados de apropiarse de una vivienda y amenazar al propietario

Cinco presuntos pandilleros del Barrio 18 fueron capturados luego de haberse apropiado ilegalmente de la casa perteneciente a una víctima de extorsión.

El hecho ocurrió en el sector "B" del asentamiento "17 de Diciembre", zona 12 de Villa Nueva, luego de la denuncia de vecinos del área.

Los pandilleros se instalaron en la vivienda de un hombre que huyó tras ser amenazado y extorsionado. (Foto: PNC)

Los detenidos fueron identificados como:

Según el informe policial, el propietario del inmueble se vio obligado a abandonar su hogar tras ser víctima de amenazas y extorsión por parte de los pandilleros que, poco después, se adueñaron de la vivienda el pasado 15 de septiembre.

Los cinco presuntos pandilleros fueron aprehendidos y trasladados al Juzgado correspondiente. (Foto: PNC)

Cambiaron chapa

Durante el operativo la Policía Nacional Civil (PNC) localizó dos motocicletas, las cuales fueron consignadas como parte de la investigación.

Además, a los capturados se les incautaron herramientas como martillos, una sierra, desarmadores y una chapa de puerta que ya había sido reemplazada, así como dos televisores.

Martillos, sierras y desarmadores se les incautó a los mareros capturados.