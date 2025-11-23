Versión Impresa
Capturan de nuevo a “La Negra”, acusada de extorsión en Xela

  • Por Jessica Osorio
22 de noviembre de 2025, 18:28
Una mujer conocida como "La Negra" fue capturada de nuevo en Quetzaltenango acusada de extorsión. (Foto: Canva/Soy502)

La PNC dio a conocer que una mujer con antecedentes delictivos, conocida como La Negra, fue capturada de nuevo en la ciudad de Quetzaltenango.

Las fuerzas de seguridad volvieron a capturar a María Raquel Cojón Gómez, de 42 años, conocida como "La Negra", acusada de incurrir en el delito de extorsión contra vecinos y comercios de Quetzaltenango.

La captura se llevó a cabo debido a las denuncias recibidas, pese a que la señalada ya había sido atrapada por las autoridades en abril de 2025, pero recuperó su libertad en septiembre último.

La nueva orden de captura fue emitida por un juzgado de Quiché el pasado 7 de octubre.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), Cojón tiene el rango de "paro" en una clica de la mara 18. 

"De acuerdo con la investigación, esta mujer asedia a comercios y vecinos de diversas zonas del occidental departamento, a quienes exige diversas sumas de dinero a cambio de no causarles daño", reportó la PNC en redes sociales.

