Nuevas radiopatrullas salen a recorrer la ciudad, estas son algunas características

-

Las nuevas radiopatrullas a cargo de la PNC iniciaron su recorrido este sábado en la ciudad de Guatemala.

Una jornada de recorridos inició este 22 de noviembre con las nuevas radiopatrullas recién adquiridas para uso de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las unidades salieron a las calles de la ciudad de Guatemala desde horas de la madrugada como parte de una jornada de prevención y respuesta en áreas en donde hay reportes de presencia de personas vinculadas a hechos delictivos, dieron a conocer fuentes oficiales.

Agentes de la PNC utilizan las nuevas radiopatrullas en operativos. (Foto: PNC/Soy502)

"Los operativos móviles están a cargo de agentes de las comisarías 11, 13, 14 y otras unidades, y abarcan sectores como avenida Hincapié, avenida La Reforma, bulevar Los Próceres, avenida Las Américas y los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora", reportó la Agencia Guatemalteca de Noticias.

David Custodio Boteo, director de la PNC, explicó que buscan proporcionar una reacción más ágil ante las emergencias.

donde se ha recopilado información de presencia de sospechosos de delincuentes; los ciudadanos honrados tienen todo el respaldo de PNC, vamos por los maleantes y quienes incumplen la ley. pic.twitter.com/dtjJHG0ejf — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 22, 2025

Algunas características

Según Boteo, las nuevas radiopatrullas tienen sistemas modernos de comunicación y se prevé que unos 35 de estos vehículos funcionen en el Distrito Central.

Además, se cuenta con nuevas motocicletas, las cuales poseen un cilindraje de 800 centímetros cúbicos. Estos vehículos serán asignados al Grupo de Reacción Inmediata Lobos.