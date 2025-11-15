La persecución que terminó con la captura de un pandillero

Intentó escaparse escondiéndose en una casa y amenazando a los propietarios.
Durante la madrugada de este sábado 15 de noviembre se logró la captura de Gerson Dick Palacios Maldonado, alias "Little chuky", en el departamento de Retalhuleu.
El pandillero vinculado a la Mara 18, de 24 años, estaría siendo buscado por la Policía Nacional Civil (PNC), quien al percatarse intentó escapar ingresando a una vivienda, donde fue capturado y remitido para solventar sus delitos.
Actualmente, era buscado por haber cometido un homicidio el pasado agosto del 2025. Sin embargo, se le asocian delitos previos como haber tenido dispositivos móviles dentro de prisión en 2022.
Con él, también se capturó a una menor de edad de 16 años, vinculada por asociación ilícita.
Así fue perseguido: