Esto hallaron en el tercer auto que estaría involucrado en ataque armado

Un ataque armado en Huehuetenango fue captado en un video que circuló en redes sociales, mostrando el impactante momento de un tiroteo en plena vía pública.
Un enfrentamiento armado se registró en plena vía pública la tarde del viernes, frente al monumento El Caminero, en la zona 8 de Huehuetenango.
Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a dos presuntos involucrados, quienes se movilizaban en un tercer vehículo, el cual, según información preliminar, iba detrás de los dos autos que se observan en el video.
Los capturados fueron identificados como Jesús Maximiliano Díaz Escobedo, de 23 años y su acompañante Antonio Álvarez Hernández.
Cuando las autoridades inspeccionaron el auto encontraron un paquete de posiblemente cocaína, tolvas de fusil y un arma de fuego. Además de dinero en efectivo.
El ataque armado
Según la PNC, el ataque fue porque los del carro rojo rebasaron a los de la camioneta agrícola gris y comenzaron a discutir, ambos descendieron de sus vehículos a darse de golpes, luego sacaron armas de fuego y se enfrentaron a balazos.