Capturan a pareja trasladando droga y dinero en efectivo

La pareja trasladaba más de 100 mil quetzales en droga y una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

Jordy Edyn Enrique Canales Rivas, de 32 años y su pareja Escarleth Kiabeth Acajabon, de 25 fueron interceptados por elementos del grupo GECE contra las extorsiones de la Policía Nacional Civil, cuando tenían colocado un puesto de registro en el kilómetro 26 de la ruta que conduce a Barcena, Villa Nueva.

Los agentes revisaron el vehículo y descubrieron un bulto en los sillones de atrás, al revisar de forma superficial, los ahora detenidos les indicaron que tenían un emprendimiento de venta de vitaminas y medicina para el dolor.

Bolsas de plástico con droga en distintas presentaciones. (Foto: Jorge Senté)

Sin embargo, en la inspección los agentes consideraron las bolsas de plástico sospechosas, al analizarlas se encontró con lo que parecía ser droga, por lo que fue necesario que un equipo de antinarcóticos llegara al lugar y realizar las pruebas de campo, determinando que lo que transportaban era, mariguana, piedras de crack y colmillos con presuntivo cocaína.

Al lugar también llegó un equipo del Ministerio Público, esto para poder documentar y embalar lo incautado, que servirá como medio de prueba cuando sean llevados ante un juez.

También les incautaron 23 mil 220 quetzales en efectivo de los que no supieron indicar la procedencia y dos celulares que serán analizados por expertos.

La pareja también trasladaba una fuerte suma de dinero en efectivo. (Foto: Jorge Senté)

Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, agrego, " Los operativos se realizan a toda hora y en cualquier lugar, los agentes al tener sospecha sobre algo ilícito proceden a identificar y verificar las solvencias de las personas, las instrucciones giradas por el Director es que sacar de las calles todo lo ilícito y efectuar las capturas de personas que infringen la ley".

El monto de lo incautado puede superar los 100 mil quetzales esto luego de determinar el grado de pureza de la droga incautada.