Capturan a presuntos responsables de robar Q8 millones y $20 mil de camión de valores

El Ministerio Público (MP) confirmó la captura de tres hombres vinculados al asalto de un camión de valores en Gualán, Zacapa, donde murió un custodio.

El Ministerio Público (MP) informó sobre las capturas de Marco P., Héctor R. y Héctor C., quienes tenían una orden de aprehensión vigente por los delitos de asesinato, robo agravado en grado de tentativa y obstaculización a la acción penal.

A estos hombres se les vincula con un hecho ocurrido el 12 de abril de 2024 en Gualán, Zacapa, cuando en sus calidades de piloto, receptor de valores y piloto auxiliar, respectivamente, se conducían en un camión de valores en cuyo interior se transportaban Q8,617,301 y $20,000, según indicó el MP.

Los ahora capturados reportaron en su momento, que fueron víctimas de asalto, producto del cual perdió la vida el custodio de la unidad en la que se transportaban, señalaron las autoridades.

(Foto: MP)

Derivado de incongruencias en sus declaraciones testimoniales, de los análisis de peritajes de trayectoria balística, la necropsia y otros indicios recolectados en la escena del crimen, se estableció la posible participación de los sindicados en el hecho, comentó el MP.

Las detenciones se ejecutaron por medio de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

Dichas autoridades realizaron dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la zona 6 de Chinautla y en Gualán, Zacapa, donde se encontraban los acusados.

(Foto: MP)

Posteriormente, fueron trasladados a un juzgado de turno para darles a conocer los motivos de su detención y posteriormente serán trasladados al Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacapa, agregó el MP.