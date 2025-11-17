La pasajera de bus que llevaba droga en su equipaje y que se dirigía a la capital

-

La mujer viajaba desde Tecún Umán hacia la capital y transportaba en su equipaje seis paquetes que sumaban más de 14 libras de marihuana, cuyo valor en el narcotráfico se estima superior a los Q35 mil.

Tras descubrirse que transportaba más de 14 libras de marihuana en su equipaje, una mujer de 33 años fue detenida por autoridades antinarcóticas cuando viajaba como pasajera en un bus que se dirigía la capital.

El hecho ocurrió en el puesto de control interinstitucional ubicado en el kilómetro 185.3 de la Ruta CA-2, en jurisdicción de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, donde agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) detuvieron a Nataly Mercedes Estrada Jiménez.

La ahora detenida viajaba en una unidad proveniente de Tecún Umán, San Marcos, la cual iba rumbo hacia la ciudad de Guatemala.

Durante la inspección de sus pertenencias, las autoridades localizaron seis paquetes de marihuana distribuidos en dos maletas negras. La droga tiene un valor estimado de más de Q35 mil, informó la Policía Nacional Civil.

Tras la aprehensión, Estrada Jiménez fue puesta a disposición del tribunal competente para que se esclarezca su situación legal.