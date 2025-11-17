Recusan al juez Orozco, quien pretendía dejar libres a Los Calavera

-

El proceso penal en contra de los integrantes de la estructura conocida como Los Calavera, quedó en suspenso por una recusación en contra del juez Eduardo Orozco.

El viernes 14 de noviembre, mientras continuaba la audiencia de etapa intermedia en contra de los integrantes de Los Calavera, el Ministerio Público (MP) y los querellantes en el caso, recusaron al juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco.

Ese día, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, continúo reproduciendo escuchas telefónicas en contra de los acusados, así como otros indicios, como parte de la investigación realizada en el caso.

Aunque el caso no está bajo reserva, el juez declaró una reserva parcial por dignidad de las víctimas, por lo tanto, los medios de comunicación no pudieron estar presentes.

La audiencia no terminó, pues fue interrumpida por una recusación en contra del juez Orozco.

Según fuentes consultadas por Soy502, el juez pretendía dictar un sobreseimiento a favor de los acusados, bajo el argumento que con las escuchas telefónicas se estaban incriminando, mismas que habían sido autorizadas por dicho juzgado.

Debido a lo anterior, el MP y los querellantes recusaron al juez por externar opinión y adelantar criterio. Ahora una sala deberá conocer la recusación y resolver si el juez sigue a cargo del caso o no.

Escucha telefonica reproducida en audiencia contra Los Calavera pic.twitter.com/aQ8MmAgMIp — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 6, 2025

Este mismo criterio, de creer que con las escuchas telefónicas, los acusados se autoincriminan, ya ha sido usado por este juez.

En la audiencia en contra de Los Mexicanos, el juez dictó varias falta de mérito a favor de algunos integrantes, bajo el argumento de que, con los audios reproducidos, no se podía acreditar la comisión de delitos como asesinato, secuestro y robo agravado.

Los Calavera

En julio de 2023, siete personas fueron capturadas, acusadas de integrar la sanguinaria estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

A la banda se le atribuye el asesinato de dos integrantes de la Junta Directiva de un hospital privado ubicado en la zona 10 capitalina.

De los siete, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

Los crímenes

La banda fue capturada por los asesinatos del ingeniero Francisco Galindo y el doctor Mario Meza.

El 23 de diciembre de 2022 se registró un ataque armado en la zona 10 capitalina. El ataque fue directo en contra del ingeniero Galindo, en ese momento gerente general de un hospital en la zona 10.

El cuerpo del médico quedó en el interior de una camioneta blanca.

Meses después, el 16 de agosto de 2023, se registró otro ataque armado, esa vez en contra del doctor Meza, quien también trabajaba para el mismo hospital.

La banda Los Calavera está acusada del asesinato de Francisco Galindo y Mario Meza. (Foto: captura de pantalla)

La investigación de ambos hechos empezó de manera separada, por la diferencia de tiempo, aunque al principio estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, posteriormente fue asignada a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Los investigadores se dieron cuenta de las similitudes en los ataques y también coincidía el lugar de trabajo de ambos. Fue así como se percataron que los asesinatos estaban relacionados y que el móvil fue una venganza por parte del líder de la banda en mención, quien, a su vez, era dueño de varios microbuses que prestaban servicio de transporte a este hospital y otras empresas.

De acuerdo con la investigación, el hospital ya no iba a contratar los servicios de transporte, lo cual le dejaba grandes ganancias, esto ocasionó que iniciaran las extorsiones y se concretaran los asesinatos.