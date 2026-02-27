Caso CHN: Capturan a Pedro Duque, supuesto líder de desfalco de Q20 millones

-

Una estructura criminal está señalada de desfalcar Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional. El mismo banco presentó una querella en contra de funcionarios y empleados.

Durante la tarde de este viernes 27 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC), en compañía de fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron una serie de operativos en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de ejecutar una orden de captura en contra de Pedro Duque.

Duque, señalado como el líder de una estructura que habría desfalcado al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por más de Q20 millones, había sido declarado en rebeldía desde el pasado 5 de enero de 2026. El caso fue público desde octubre de 2025 y desde ese momento, permanecía prófugo.

Pedro Duque fue captado en una agencia bancaria. (Foto: captura de pantalla)

Así operó la banda

A inicios de 2025, el Crédito Hipotecario Nacional (CH) presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esa entidad, por el posible desfalco de Q20 millones. Estas personas, según la investigación, utilizaron empresas de cartón y y realizaron trámites bancarios a cambio de dinero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó la investigación y en una primera fase solicitó la orden de captura en contra de 12 personas que estarían involucradas. El jueves 30 de octubre, ejecutó 15 allanamientos en varios lugares y reportó la captura de seis personas.

Klayber Sical, jefe de la Fiscalía, explicó la manera en que esta banda operaba y cómo logró desfalcar a la entidad bancaria a través de extrafinanciamientos.

"La forma en que fue desfalcado esta institución bancaria era a través de contratos que era para extrafinanciamientos, pero pudimos establecer que no se respetó ninguna de la normativa interna que obliga a los trabajadores al ofrecer este tipo de producto financiero y podemos observar de la manera más burda, esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, esto contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", dijo Sical.

Trabajadores del CHN estarían involucrados en el desfalco de Q20 millones. (Foto: captura de pantalla)

De acuerdo con la investigación, las personas llegaban a retirar el dinero y la banda se los arrebataba de la mano.

"Hay 57 personas que pidieron estos extrafinanciamientos, ninguno tiene perfil económico para poder optar a esto, y trabajadores o extrabajadores de esta institución bancaria, obviaron eso y autorizaron esa cantidad, les autorizaron Q400 mil a cada uno de ellos", detalló Sical.

Segunda fase

En los allanamientos, la Fiscalía encontró armas de grueso calibre, celulares, laptops y documentos que hace creer que en estas casas se generaban los documentos y no dentro de una institución bancaria.

Debido a que el dinero se extraía en efectivo, no hay una ruta para establecer qué pasó con el dinero, pero según Sical, en una segunda fase de investigación se determinará eso.

Se cree que parte del dinero fue usado para comprar unos 12 vehículos de alta gama, los cuales fueron secuestrados. El fiscal detalló que en un allanamiento en Jutiapa, ubicaron a guardia de seguridad, quien después del desfalco, cambió su nivel de vida.

Por el momento, han sido capturadas seis personas, vinculadas a este caso, mientras seis más están pendientes de detención.