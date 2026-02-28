Avión militar se estrella tras intentar despegar en La Paz, Bolivia (videos)

El avión transportaba dinero en efectivo, el cual quedó dispersado en el lugar del accidente.
OTRAS NOTICIAS: Italia: Tranvía se descarrila: dos muertos y decenas de heridos
Un avión militar se accidentó este viernes 27 de febrero luego de despegar en el aeropuerto de La Paz, en Bolivia.
La gubernamental Agencia Boliviana de Información (ABI), confirmó el accidente aéreo, sin mencionar hasta el momento si hubo fallecidos.
De acuerdo con la ABI, el accidente ocurrió "la tarde de este viernes, en el sector del Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto. El hecho movilizó de inmediato a unidades de bomberos, quienes se encuentran en el lugar realizando labores de rescate".
La aeronave, la cual se trata de un Hércules, dañó vehículos que transitaban en cercanías del aeropuerto, según los videos que circulan en redes sociales.
En las imágenes se observa que hay billetes tirados en el suelo, los cuales eran transportados por este avión, por lo que las personas han intentado recoger los mismos.
La policía habría dispersado con gases lacrimógenos a los ciudadanos que se acercaron al sitio del accidente para recoger billetes en moneda nacional.
*Con información de AFP