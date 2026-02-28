Avión militar se estrella tras intentar despegar en La Paz, Bolivia (videos)

-

El avión transportaba dinero en efectivo, el cual quedó dispersado en el lugar del accidente.

Un avión militar se accidentó este viernes 27 de febrero luego de despegar en el aeropuerto de La Paz, en Bolivia.

La gubernamental Agencia Boliviana de Información (ABI), confirmó el accidente aéreo, sin mencionar hasta el momento si hubo fallecidos.

De acuerdo con la ABI, el accidente ocurrió "la tarde de este viernes, en el sector del Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto. El hecho movilizó de inmediato a unidades de bomberos, quienes se encuentran en el lugar realizando labores de rescate".

❗️✈️No se confirmaba oficialmente el número de víctimas ni las causas del accidente aéreo en bolivia



De manera preliminar, se señaló que la aeronave sería un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana con matrícula FAB-008. https://t.co/lBeOTIARV5 https://t.co/y0R8T3BaFS pic.twitter.com/fLuK0cRdXU — RT en Español (@ActualidadRT) February 27, 2026

La aeronave, la cual se trata de un Hércules, dañó vehículos que transitaban en cercanías del aeropuerto, según los videos que circulan en redes sociales.

En las imágenes se observa que hay billetes tirados en el suelo, los cuales eran transportados por este avión, por lo que las personas han intentado recoger los mismos.

ACCIDENTE AÉREO EN BOLIVIA



La aeronave se precipitó en la zona metropolitana de La Paz, equipos de rescate, bomberos y personal de seguridad fueron movilizados



https://t.co/lBeOTIBpKD https://t.co/6DRjtlgNJD pic.twitter.com/blGO6mLAPe — RT en Español (@ActualidadRT) February 27, 2026

La policía habría dispersado con gases lacrimógenos a los ciudadanos que se acercaron al sitio del accidente para recoger billetes en moneda nacional.

HUGE MILITARY PLANE CRASHES IN EL ALTO, BOLIVIA pic.twitter.com/QVlyg63RpX — RT (@RT_com) February 27, 2026

*Con información de AFP