Codedes reciben Q192.2 millones más y tendrían hasta Q11 mil millones en este 2026

-

Los Consejos Departamentales de Desarrollo podrían tener a su disposición este año más de Q11 mil millones.

Los Consejos Departamental de Desarrollo (Codedes) suman a su presupuesto de este año Q192.2 millones provenientes de un aporte ordinario derivado de la reciente ampliación presupuestaria.

El anunció fue dado a conocer por el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos, durante la primera reunión ordinaria de este año del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

El funcionario explicó que los montos que suman los Q 192.2 millones "se adicionan al aporte ordinario de los Codedes para el presente ejercicio fiscal, derivado la ampliación presupuestaria aprobada en el Decreto 3-2026 del Congreso de la República".

El ministro de Finanas Públicas informó sobre los montos asignados a cada departamento. (Foto: Minfin / Soy502)

Menkos explicó que el monto de distribuirá de la siguiente manera:

Guatemala: Q23,619,396.00

Baja Verapaz: Q6,475,668.00

Alta Verapaz: Q12,776,220.00

El Progreso: Q4,710.786.00

Izabal: Q5,720,389.00

Zacapa: Q5,720,389.00

Chiquimula: Q7,334,938.00

Santa Rosa: Q7,034,468.00

Jalapa: Q6,693,794.00

Jutiapa: Q8,044,508.00

Sacatepéquez: Q6,101,728.00

Chimaltenango: Q7,962,763.00

Escuintla: Q7,607,958.00

Sololá: Q7,694,576.00

Totonicapán: Q6,438,258.00

Quetzaltenango: Q9,269,307.00

Suchitepéquez: Q8,345,154.00

Retalhuleu: Q5,738,659.00

San Marcos: Q11,950,451.00

Huehuetenango: Q14,217,193.00

Quiché: Q11,236,685.00

Petén: Q7,531,598.00

Más de Q 11 mil millones para Codedes

El secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Víctor Hugo Godoy, confirmó que estos fondos se agregan al monto que el Congreso de la República aprobó en la ampliación presupuestaria aprobada recientemente.

"Teníamos unos Q6 mil millones y a eso le agregamos la ampliación de hoy", explicó el funcionario.

También se le consultó si lo que no fue ejecutado durante 2025 por los Codedes sería trasladado a 2026 o si se iría al fondo común y respondió que podrían trasladarse.

Los Codedes podrían tener a su disposición en 2026 hasta Q 11 mil millones. (Foto: Archivo / Soy502)

Godoy señaló que los fondos que no se ejecutaron durante 2025 pueden ser utilizados en 2026, pero que aún se hace el análisis de cuáles sí se pueden incluir.

Con el Decreto 3-2026 los diputados del Congreso de la República decidieron que los Codedes recibirán durante este año Q6,312.1 millones.

Dinero no ejecutado

Según el Tablero de Desembolsos de los Codedesm administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y alimentado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), durante 2025 los Consejos no ejecutaron Q4,629.8 millones.

Esto significa que durante 2026, los Codedes podrían disponer de hasta Q11,134.1 millones que es la sumatoria de lo asignado por el Congreso, lo no ejecutado en 2025 y el aporte ordinario anunciado en Conadur.

El Tablero de Desembolsos de los Codedes señala que hasta este viernes 27 de febrero los Consejos no han ejecutado nada de su presupuesto.