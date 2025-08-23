Capturan a piloto de bus extraurbano que manejaba contra la vía

-

El piloto del bus presentaba varias multas por manejar de manera imprudente.

La tarde de este sábado la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula confirmó la captura del piloto de un bus extraurbano que fue grabado mientras transitaba en contra de la vía en la salida de Don Justo, en dirección a carretera a El Salvador, frente a Plaza Pinula.

De acuerdo con las autoridades, luego de darle seguimiento al caso, se logró ubicar al piloto y además se procedió a retirar la unidad de circulación.

El bus fue trasladado a un predio municipal con el objetivo para impedir que otro piloto llevara a cabo maniobras que pongan en riesgo a los automovilistas.

"Se detuvo al piloto de la camioneta que manejada en contra de la vía. Qué irresponsables estos pilotos, pero ya no podrá andar loqueando, ya le quitamos el bus", señaló Sebastián Sierro, alcalde municipal de Santa Catarina Pinula.

Mira aquí el video.

La imprudencia del piloto de un bus en San José Pinula quedó grabada. pic.twitter.com/JNqnj65SCy — Soy 502 (@soy_502) August 23, 2025

Sobre el incidente

Vecinos de la aldea Don Justo reportaron la imprudencia del piloto, hecho que también quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.

En las imágenes se observa cómo la unidad de transporte colectivo invade el carril contrario en el ingreso hacia San José Pinula.

Según informó David De León, vocero de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, la PMT desplegó a su personal para localizar al responsable quien ya contaba con varias multas de tránsito por manejar de manera imprudente.

