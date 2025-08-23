Piloto con "varias multas" es captado conduciendo contra la vía (video)

La imprudencia del piloto de un bus quedó grabada.
Vecinos de Aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula reportaron la imprudencia de un piloto del transporte extraurbano.
Una cámara del sector captó el momento en que el conductor del bus se va contra la vía en el ingreso a San José Pinula.
Según David de León, vocero de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya alertó a cada uno de sus elementos para ubicar al responsable.
"Este piloto ya tiene varias multas por conducir de manera irresponsable, pero ya se tiene ubicado el bus, esperamos nuestra PMT lo encuentre y le retire el vehículo", dijo de León.
Estas son las imágenes: