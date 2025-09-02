Cinco departamentos registran mayor número de menores retornados de EE. UU.

Niños retornados provienen en su mayoría del occidente del país.
ARTÍCULO RELACIONADO: EE.UU. planea repatriar a cientos de niños guatemaltecos, según CNN
El 31 de agosto, autoridades migratorias de Estados Unidos prepararon un vuelo con 74 menores guatemaltecos no acompañados que serían retornados tras ingresar de forma irregular a ese país.
Sin embargo, la aeronave fue devuelta debido a una orden judicial que suspendió las deportaciones durante dos semanas.
De acuerdo con la cadena CNN, el avión aterrizó en Harlingen, Texas, donde los menores fueron trasladados a un albergue mientras se determina si permanecerán en territorio estadounidense o serán enviados a Guatemala.
Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024 han retornado al país 413 menores desde Estados Unidos y México; de ellos, 297 son varones y 116 son mujeres.
En 2023, el IGM reportó 2,585 menores no acompañados retornados, de los cuales 1,901 eran varones y 684 mujeres.
Los departamentos con mayor número de casos fueron Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Guatemala y Quetzaltenango.
El IGM también informó que, en lo que va de este año, la mayoría de los menores retornados provienen de San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Totonicapán y Quetzaltenango.
*Con información de Nuestro Diario