Detienen a hombre acusado de participar en diez crímenes y de extorsionar

El detenido también es acusado de cometer extorsiones.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a hombre acusado de participar en al menos 25 crímenes
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturaron a Luis Alfredo Pérez y Pérez, de 22 años, alias "Zacapa".
Al detenido se le atribuyen al menos 10 crímenes ocurridos en Chimaltenango, según informaron las autoridades.
Además, se le decomisó una bolsa con marihuana y Q5 mil 465 en efectivo, que presuntamente son producto del cobro de extorsiones.
También, le fue incautado un automóvil de color negro con placas de circulación P-938KQV, el cual estaba siendo investigado por su posible uso en diversos hechos en dicho departamento.
TE PUEDE INTERESAR: "Black Demon", primer reo recapturado es trasladado a Matamoros tras fuga masiva
Luis Pérez es presunto coordinador de una clica de la Mara Salvatrucha, por lo que el caso de este hombre está en investigación, afirmó la PNC.
La aprehensión se ejecutó por medio de un operativo implementado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).